Gilbert Perey a célébré mercredi son siècle de vie en présence d’une délégation officielle dirigée par la préfète du district. Ce centenaire d’une impressionnante vivacité d’esprit a fait sensation par son discours et son sens de l’humour.

Denens (VD) : Leçon de vie d’un centenaire en forme olympique et à la mémoire d’éléphant

1 / 3 Gilbert Perey, 100 ans, vit toujours dans son appartement, au milieu du village de Denens (VD). DR Gilbert Perey n’a pas perdu une miette du discours de la préfète honoraire. DR Gilbert Perey avait été surnommé «Le syndic» à sa naissance. Son fils Bernard est le syndic de Denens. dr

Le 10 janvier 1923, second d’une fratrie de deux, un bébé de 4,2 kg voit le jour à Lausanne. Impressionnées par le poids du nouveau-né, les sages-femmes le surnommèrent «Le syndic». Un sobriquet presque prémonitoire car si Gilbert Perey n’a jamais été syndic de Denens (VD), localité du district de Morges où sa famille d’agriculteurs est enracinée depuis au moins six générations, il a été un des représentants les plus emblématiques de l’Exécutif communal. Il y a siégé de 1949 à 1977, soit sept législatures étalées sur vingt-huit années. Un record quasiment imbattable. Inspecteur du bétail pendant 46 ans, membre du comité de la société de tir pendant quarante ans, Gilbert Perey ne fait pas les choses à moitié quand il s’agit d’engagement.



Maître-agriculteur

Ce paysan à la retraite formé à l’École d’agriculture de Marcelin a toujours su mettre la main à la pâte. «On a travaillé avec des chevaux jusqu’en 1947 et, à partir de là, nous avons acheté notre premier tracteur», s’est souvenu dans Le Journal de Morges le centenaire à l’esprit alerte. «Il a une mémoire des dates qui est impressionnante. À mon âge, je ne peux pas en dire autant», admet, sourire aux lèvres, Bernard Perey, syndic du village et deuxième des trois enfants du centenaire. Les Perey semblent avoir la longévité dans les gènes. Gilbert a deux sœurs en vie âgées de 90 et 95 ans.

Prenez le temps comme il vient et les gens comme ils sont Gilbert Perey, doyen des habitants de Denens (VD)

Le centenaire a profité de sa fête d’anniversaire à la bonne franquette pour rappeler quelques principes de vie qu’il s’est évertué à appliquer dans son quotidien. «Prenez le temps comme il vient et les gens comme ils sont» est notamment une maxime qu’il a souvent martelé à son épouse, qui vit en institution depuis quatre ans, leurs trois enfants, quatre petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Et face à ceux qui s’étonnent de sa sagacité toujours verte, Gilbert Perey plonge dans ses souvenirs de bouliste pour rappeler le nom de son ancien club de pétanque au village: «On ne perd pas la boule». Sacré Gilbert!