Berlin : L’économie allemande au ralenti, casse-tête du futur gouvernement

Reprise poussive, flambée des coûts de l’énergie, avenir des dépenses publiques: de nombreux défis attendent les prochaines autorités fédérales outre-Rhin.

Le gouvernement sortant d’Angela Merkel a révisé mercredi en nette baisse sa prévision de croissance pour 2021, à 2,6% contre 3,5% encore attendu au printemps. Principale cause: les pénuries de composants et de matières premières qui brident la reprise post-Covid du pays particulièrement dépendant de sa puissante industrie exportatrice. «De nombreux biens et marchandises ne peuvent être livrés, parce qu’il y a des pénuries de matières premières», a expliqué sur la chaîne ZDF le ministre de l’Économie Peter Altmaier. Mais il s’est voulu rassurant, en prédisant un «véritable boom» en 2022 avec une hausse du PIB de «plus de 4%».