Grande-Bretagne

L’économie britannique se relève après le virus

Les ventes au détail et l’activité du secteur privé reprennent de manière rassurante et ce début d’été annonce une reprise progressive.

L’économie britannique montre des signes de franche reprise en ce début d’été, avec une forte hausse des ventes au détail et de l’activité du secteur privé, mais pour se relever de mois de confinement, le chemin reste long.

Un rebond économique attesté

Réouvertures bénéfiques

L’indice PMI «flash» (services et industrie) est remonté à 57,1 points, soit un plus haut depuis juin 2015. C’est la première fois depuis février qu’il repasse au-dessus de 50, seuil au-delà duquel l’activité progresse, selon cette première estimation pour juillet.

Markit explique cette hausse par les mesures de sortie de confinement depuis juin, avec la réouverture des commerces notamment et le retour au travail de salariés.L’activité progresse fortement dans l’industrie manufacturière (59,8) et dans les services (56,6), ces derniers ayant particulièrement souffert pendant le confinement qui a mis à l’arrêt les transports ou le commerce.

Progression des ventes

De leur côté, les ventes au détail ont fortement rebondi (+13,9%) en juin, selon des chiffres du Bureau national des statistiques (ONS). «Deux mois de rebond en mai et juin ont ramené le total des ventes à un niveau similaire à celui d’avant la pandémie de coronavirus», affirme l’ONS. Les ventes dans la distribution avaient déjà rebondi de 12% en mai comparé à avril, mois au cours duquel elles avaient enregistré une chute record de plus de 18%.

Si les ventes alimentaires ont atteint de nouveaux sommets, les commerces non alimentaires et les ventes de carburant ont fortement progressé mais sans retrouver leurs niveaux d’avant le confinement.

Retour des magasins traditionnels

Certaines habitudes prises pendant le confinement persistent et les ventes en ligne constituent une part très élevée du total, à 31,8%, très au-dessus de leur niveau de 20% en février. «En dépit des strictes mesures de distanciation imposées dans les commerces de détail, les magasins traditionnels font un retour remarqué», souligne Sara Korchmaros, économiste de la plateforme technologique ReCash.

L’habillement reste toutefois un secteur particulièrement déprimé avec des ventes inférieures de plus d’un tiers comparé à avant la pandémie. Beaucoup d’enseignes annoncent ainsi des licenciements par centaines ou milliers, à l’instar des chaînes de magasins Marks and Spencer ou John Lewis et des pharmacies Boots.