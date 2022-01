Union européenne : L’économie de la zone euro s’est bien remise du Covid

En 2021, tirée par la France et l’Italie, l’économie européenne a enregistré une croissance historique. Les perspectives pour 2022 sont bonnes, annoncent les analystes.

L’économie européenne, tirée par la France et l’Italie, a vite surmonté l’an dernier l’impact de la pandémie, enregistrant une croissance record, bien que toujours à la traîne des États-Unis et de la Chine. Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a augmenté de 5,2% l’an dernier, comme dans l’ensemble de l’UE, en ligne avec les prévisions de Bruxelles, selon une première estimation publiée lundi par Eurostat. Jamais la croissance n’avait été aussi élevée depuis le début de la série statistique en 1996.

Ce chiffre historique confirme que l’économie s’est rapidement relevée après l’effondrement lié à la pandémie de Covid-19. En 2020, le PIB avait enregistré une chute non moins historique de 6,4% dans les 19 pays partageant la monnaie unique et de 5,9% au sein de l’UE, d’après l’office européen des statistiques.

L’économie européenne a subi un net coup de frein au quatrième trimestre, affecté par la résurgence des contaminations au Covid-19 qui a entraîné de nouvelles mesures de restrictions notamment dans l’hôtellerie et la restauration. D’octobre à décembre, le PIB n’a progressé que de 0,3% par rapport aux trois mois précédents dans la zone euro (+ 0,4% dans l’UE), après des progressions de 2,2% et 2,3% lors des deux trimestres précédents.

Mais l’impact de la pandémie est bien moindre qu’en 2020, quand des confinements à grande échelle avaient provoqué des arrêts d’usine et la fermeture de pans entiers de l’économie. L’an dernier, la vaccination d’une grande majorité de la population et des mesures de restriction plus ciblées ont préservé l’activité.