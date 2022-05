Etat de crise: l’économie du Sri Lanka risque de s’effondrer d’ici deux semaines

État de crise : L’économie du Sri Lanka risque de s’effondrer d’ici deux semaines

La Banque centrale sri lankaise a lancé mercredi, un cri d’alarme: si un nouveau gouvernement n’est pas nommé dans les deux jours, rien ne pourra plus sauver le pays en proie au chaos.

Le Sri Lanka est en proie à une profonde crise économique qui prive ses habitants de produits de première nécessité, de carburant et de gaz, les poussant aux dernières extrémités pour s’approvisionner coûte que coûte.

«S’il n’y a pas de gouvernement dans les deux prochains jours, l’économie s’effondrera complètement et personne ne pourra la sauver», a averti mercredi le gouverneur de la Banque centrale du Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe. Cette mise en garde intervient 48 heures après la démission du Premier ministre, Mahinda Rajapaksa, non encore remplacé. Ce départ a aggravé la crise sociale dans le pays et provoqué des violences qui ont fait dérailler les plans de redressement de la Banque centrale.