Politique : L’économie et les agriculteurs suisses s’allient contre le camp rouge-vert

«Les organisations nationales de l'économie et de l'agriculture ont reconnu l'importance d'une coopération fiable entre partenaires pour continuer à trouver des majorités à l'avenir». C’est ce qui est écrit dans un document de stratégie interne qu’a pu consulter la NZZ am Sonntag. Il détaille la volonté d’association régulière d’Economiesuisse, de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), de l’Union patronale Suisse (UPS) avec l’Union suisse des paysans (USP). Une alliance qui devrait déjà être active pour les votations de septembre prochain sur l’initiative populaire « Non à l’élevage intensif », ainsi que celles sur la réforme AVS 21 et la suppression partielle de l’impôt anticipé.