France : L’économie française a rebondi de 7% en 2021

Ce «rebond spectaculaire» de la croissance, du jamais vu depuis 52 ans, «efface la crise économique» liée au Covid-19 selon le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire.

Pas encore un retour à la norme

«Au quatrième trimestre, l’économie française a dépassé la richesse qu’elle avait en 2019 et retrouvé son niveau d’avant-crise», a déclaré le ministre de l’Economie et des Finances sur France 2. Le quatrième trimestre a connu une croissance de 0,7%. Après un plongeon record du PIB en 2020 (-8%), «l’économie française tourne à plein régime et elle a une capacité de réaction forte», a-t-il assuré. La performance de l’économie française, qui s’annonce comme une des plus fortes de la zone euro, surpasse la prévision de l’Insee et de la Banque de France, qui tablaient sur une croissance de 6,7% pour l’an dernier.