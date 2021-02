Statistiques : L’économie française en chute de 8,2%, en 2020

L’Institut national confirme la récession historique de l’Hexagone, due à la pandémie. Les revenus et le pouvoir d’achat résistent néanmoins.

Comme indiqué fin janvier, lors de la publication des premières estimations, la récession s’explique principalement par la forte baisse des dépenses de consommation des ménages (-7%), empêchées par les périodes de confinement et les restrictions d’activité, la contraction des investissements (-10,3%), et le plongeon des exportations (-16,3%), bien supérieur à la réduction des importations.

Pouvoir d’achat résistant

Les données détaillées publiées par l’Insee, vendredi, confirment également que les revenus et le pouvoir d’achat des ménages ont bien résisté durant la crise, grâce aux mesures de soutien mises en place par le gouvernement (chômage partiel, aides spécifiques aux plus modestes...) et à des baisses d’impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation).