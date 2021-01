A Genève, l’économie devrait retrouver des couleurs. Après un recul estimé à 3,5% en 2020, le produit intérieur brut (PIB) d u canton devrait progresser de 4% cette année, indique mercredi l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Les nouvelles mesures du Conseil fédéral ne remettent pas en cause le scénario le plus probable qui table sur un regain de la croissance en cours d’année. Tout au plus, ces mesures pourraient retarder le mouvement de relance. La situation n’est en tout cas pas comparable à celle qui prévalait en mars 2020, au moment où la crise du Covid éclatait, et qui a provoqué l’effondrement de la conjoncture.

Niveau d’avant la crise

Certains secteurs vont même retrouver leur niveau d’avant la crise, comme la chimie, l’horlogerie, la bijouterie, la finance, le négoce international, les activités liées à la santé, ainsi qu’une partie des services aux entreprises. Par contre, les branches qui pâtissent le plus de la crise sanitaire ne devraient voir leur situation s’améliorer que dans un second temps et de manière très graduelle. Il s’agit de l’hôtellerie, de la restauration, du transport aérien, du commerce non alimentaire, de la culture, du sport et de l’événementiel. Ces secteurs risquent en outre de devoir faire face à des ajustements structurels importants, relève l’OCSTAT.