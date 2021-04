Economie : A l’inverse de ses voisins européens, ça repart en France

Début 2021, l’économie française a entamé son redressement contrairement aux autres grandes économies européennes.

A contre-courant de ses voisines européennes, l’économie française a entamé son redressement début 2021, après avoir été terrassée par l’épidémie de Covid-19 l’an dernier, mais les restrictions sanitaires ont continué de peser sur l’activité et le gouvernement espère une reprise plus franche avec la vaccination et le déconfinement. Au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a légèrement rebondi, avec une croissance de 0,4% par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation publiée vendredi par l’Insee. La France s’inscrit clairement à contre-courant des autres grandes économies européennes, l’Allemagne (-1,7%), l’Espagne (-0,5%) et l’Italie (-0,4%) ayant vu leur PIB se contracter au premier trimestre. Dans son ensemble la zone euro se contracte de 0,6%.