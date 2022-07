FMI: L’économie russe s'en sort mieux que prévu face aux sanctions

FMI : L’économie russe se sort mieux que prévu des sanctions

Le FMI a revu ses estimations quant aux conséquences des sanctions prises à l’encontre du Kremlin. Les pays occidentaux sont touchés plus durement que prévu.

Les sanctions devraient avoir plus d’effets en 2023.

L’économie russe devrait, cette année, être moins pénalisée par les sanctions internationales que ce qui était attendu, a souligné mardi le FMI, précisant que les pays européens, en revanche, en souffrent plus que prévu.

«L’économie russe devrait s’être contractée moins que prévu au deuxième trimestre, les exportations de pétrole brut et de produits non énergétiques se maintenant mieux qu’attendu», détaille l’institution dans son rapport.

«De plus, la demande intérieure fait également preuve d’une certaine résilience grâce à la maîtrise de l’effet des sanctions sur le secteur financier intérieur et à un affaiblissement du marché du travail plus faible que prévu», ajoute le Fonds.