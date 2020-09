Moscou : L’économie russe secouée par l’affaire Navalny

Après la confirmation de Berlin que l’opposant de Poutine a bien été empoisonné, la Russie s’est réveillée ce jeudi matin sous le choc. Le rouble a plongé à la Bourse de Moscou.

Le rouble a plongé dès mercredi soir à son plus bas niveau depuis l’apogée de la pandémie de coronavirus au printemps, et s’échangeait jeudi matin à 89 roubles pour un euro et 75,4 roubles le dollar.