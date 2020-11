Scrutin du 29 novembre : L’économie soulagée du «non», un «signal» pour les partisans

Malgré l’échec de l’initiative «pour des entreprises responsables», le fait qu’elle a été acceptée par le peuple et uniquement rejetée par les cantons envoie «un signal d’alarme».

Les milieux de l’économie et les partis du centre et de droite sont majoritairement soulagés du rejet par la majorité des cantons de l’initiative «pour des entreprises responsables». Déçu, le camp des partisans salue la large mobilisation et y voit un signal fort.