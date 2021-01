Suisse : Le commerce extérieur a bien résisté face à la pandémie

Le coronavirus a affecté les affaires extérieures de notre pays. Mais l’économie suisse a bien résisté en comparaison internationale.

Les mesures prises par la Confédération, les cantons et les communes pour soutenir l’économie intérieure et plus particulièrement le marché du travail ont empêché une crise économique plus sévère, précise le rapport. L’octroi rapide et pragmatique d’aides financières a permis à un grand nombre d’entreprises de faire face au manque de liquidités.