Genève : L’économie va panser ses plaies l’an prochain

La reprise de l’industrie manufacturière et l’apport du secteur chimique et pharmaceutique vont soutenir la conjoncture genevoise en 2021, croit savoir la Banque cantonale de Genève (BCGE).

La reprise de l’industrie manufacturière et l’apport du secteur chimique et pharmaceutique vont soutenir la conjoncture genevoise, grâce à la croissance du commerce international, prédit mercredi la BCGE. Cette situation favorable contraste avec celle du tourisme – et plus particulièrement l’hôtellerie-restauration – qui n’a pas terminé de manger son pain noir.