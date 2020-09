Meyrin (GE) : L’écoquartier se dote d’un supermarché participatif

Le quartier des Vergers à Meyrin va accueillir le supermarché paysan «La Fève» qui va y déménager ses locaux et qui prévoit même de s’agrandir.

Plus qu’une «épicerie» de quartier, la démarche s’inscrit dans un mouvement de transition écologique et sociale. «C’est un projet entièrement participatif qui mettra en valeur les liens entre producteurs et consommateurs locaux», indique Benoît Molineaux, membre du conseil d’administration de la Fève. «Nous allons accueillir un fromager, un boulanger et un boucher, qui vendront leurs produits locaux dans le supermarché», ajoute-t-il.