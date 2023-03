Football: L’Ecosse inflige à l’Espagne son premier revers de l’ère De La Fuente

Dans un Hampden Park en fusion, les hommes de Steve Clarke ont démarré les deux périodes en trombe avant de faire le dos rond face à des Espagnols qui ont eu le ballon les trois-quarts du temps. Dès la 7e minute de jeu, le latéral de Liverpool Andy Robertson a profité d'une glissade de celui de Tottenham, Pedro Porro, pour centrer en retrait et la reprise de McTominay a trompé le gardien de Chelsea, Kepa, pour un but 100% Premier League (1-0, 7e).

Peu d’occasions franches

Plus encourageant encore pour les Écossais, dans la perspective d'une qualification pour l'Allemagne, l'Espagne a eu très peu d'actions vraiment dangereuses, surtout en seconde période. Joselu, qui avait fêté sa première sélection à 32 ans par un doublé contre les Norvégiens (il a depuis fêté ses 33 ans lundi), a été moins en réussite avec une tête sur le gardien (20e) avant de trouver la barre quatre minutes plus tard. À la 28e minute, une tête puissante de Rodri, de peu au-dessus, a aussi fait pousser un énorme ouf de soulagement au public écossais.

La Belgique brise la malédiction

Déjà séduisante contre la Suède (3-0) en qualifications pour l'Euro 2024 il y a trois jours, la Belgique a convaincu mardi soir à Cologne, en dominant 3-2 en amical une sélection allemande encore convalescente après son Mondial 2022 manqué. Nouveau dans le rôle de sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco a enchaîné avec un deuxième succès, porté par son capitaine Kevin De Bruyne, auteur de deux passes décisives et d'un but. Ce résultat permet à la Belgique de signer son premier succès contre l'Allemagne depuis le 26 septembre 1954! Depuis, les deux sélections s'étaient affrontées à seize reprises, pour quinze victoires allemandes et un nul. La 17e occasion aura été la bonne pour la Belgique. Un succès belge en Allemagne n'était plus arrivé depuis mai 1910.