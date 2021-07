Windows 11 : L’écran bleu deviendrait l’écran noir de la mort

Microsoft pourrait choisir une autre couleur de fond pour le célèbre message d’erreur signalant un grave problème informatique.

L’écran bleu de la mort est encore plus sombre sur Windows 11…

Redouté par tous les utilisateurs de PC, le célèbre écran bleu de la mort (BSoD, pour Blue Screen of Death), surnom donné à l’écran affichant le message d’erreur «Votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer» pourrait ne plus ressembler à ce qu’ils ont connu jusqu’à aujourd’hui.