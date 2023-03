MWC 2023 : L’écran déroulant fait sensation au salon du mobile

Au Mobile World Congress de Barcelone, Motorola et Lenovo ont montré des appareils dont les écrans s’étendent à la verticale.

Le président et patron de Nokia, Pekka Lundmark, a révélé le nouveau logo de la marque, qui change de visuel pour la première fois après près de 60 ans. L'entreprise finlandaise dit vouloir débuter une nouvelle ère.

Selon l’Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), qui organise l’événement, 80'000 professionnels et 2000 entreprises participeront au MWC.

Après les smartphones à l’écran pliant, comme les modèles Z Flip de Samsung, on pourrait voir débarquer un nouveau format d’appareils. Après Oppo et son smartphone Oppo X 2021, présenté il y a deux ans, ou TCL, c’est au tour de Motorola de dévoiler à la presse présente au Mobile World Congress de Barcelone un prototype de smartphone doté d’un écran déroulant. Contrairement à l’appareil du fabricant chinois, dont l’écran se déroulait à l’horizontale, le Motorola Rizr (marque lancée en 2006) se déroule à la verticale. En appuyant sur un bouton latéral, la dalle passe d’une diagonale de 5 pouces au format 15:9 à une diagonale de 6,5 pouces au format 21:9 en trois secondes. Lorsqu’elle se rétracte, la dalle reste visible et utilisable à l’arrière du smartphone, pour prendre un selfie avec le capteur principal, par exemple.