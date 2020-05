Technologie

L’écran holographique 8K s’apprécie sans lunettes immersives

Une firme new-yorkaise part à la conquête des marchés de l’imagerie médicale, de la cartographie, du design automobile et… du jeu vidéo.

Looking Glass a débuté la commercialisation de son écran holographique 8K, qui utilise 33,2 millions de pixels et un champ lumineux à 45 éléments pour fournir un effet 3D. La firme le propose sur la base de devis à un prix non révélé. Elle cible pour l’instant des entreprises développant des applications ayant les moyens financiers pour tester du matériel de pointe. Selon le site TechCrunch, les marchés cibles sont l’imagerie médicale, la cartographie, l’automobile, l’architecture et l’ingénierie.