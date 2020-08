Le soir des faits, le condamné, alors âgé de 21 ans, avait percuté le petit ami de son ex, qui l’obsédait et qu’il voulait récupérer. Après l’avoir heurté à plus de 50 km/h, il s’était arrêté, puis avait achevé son funeste projet en roulant sur le corps inerte. Cela faisait plusieurs jours que le jeune homme faisait état de sa volonté homicide. Le 28 mai, il avait giflé son rival. Le 30, il avait posté des menaces de mort explicites à son endroit sur les réseaux sociaux. Et jusqu’au soir du drame, il avait envoyé de nombreux messages à ses amis portant sur ses envies meurtrières, décrivant même le modus operandi: «Je vais l’écraser comme une vieille m… avec ma Seat.»