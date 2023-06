Egalité: L’écriture inclusive continuera d’être utilisée dans les hautes écoles

Les écoles polytechniques fédérales et les instituts de recherche continueront d’utiliser le langage inclusif. Le Conseil des États a en effet refusé lundi soir une initiative parlementaire de Thérèse Schläpfer (UDC/ZH) qui voulait que les hautes écoles du pays ne puissent plus l’imposer.

«Inclure tous les genres»

Les élus ont suivi leur commission, opposée au texte. Celle-ci rappelait que la loi sur les langues obligeait les autorités fédérales, y compris le domaine des EPF, d’utiliser un langage adéquat et tenir compte de la formulation non sexiste. Elle estimait ainsi qu’il n’était pas nécessaire de légiférer.

«L’écriture inclusive n’est pas une méthode qui aboutit systématiquement à alourdir les formulations et à les rendre difficilement compréhensibles», a défendu Emmanuel Amoos (PS/VS) au nom de la commission. «Elle veut simplement faire de la langue un outil de communication qui inclut tous les genres et leur offre la même visibilité», a-t-il ajouté. «Vous-même, dans votre prise de parole, vous vous êtes adressée à cette assemblée en disant ‘chères et chers collègues’. Vous avez donc naturellement utilisé cette formulation et cette manière de parler», a-t-il lancé en apostrophant une élue qui venait de s’exprimer pour la minorité.