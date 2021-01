Carnet noir : L’écrivain franco-grec Vassilis Alexakis meurt à 77 ans

Vassilis Alexakis, Prix Médicis en 1995 et Grand Prix du roman de l’Académie française en 2007, est décédé lundi.

«Nous nous souviendrons pour toujours de son humour original, de sa générosité et sa gentillesse, et préserverons comme legs précieux sa brillante œuvre littéraire, qui restera intemporelle à l’instar de son esprit éternellement jeune», a ajouté Metaixmio.

Une vingtaine de romans

D’après la ministre de la Culture grecque Lina Mendoni, citée dans un communiqué de son ministère, la littérature «a perdu un grand créateur, une voix indépendante, aimée et spéciale», et «un écrivain qui a gagné l’estime de ses confrères et l’amour des lecteurs dans les deux pays entre lesquels il a partagé sa vie, la Grèce et la France».