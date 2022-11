Italie : L’écrivain Roberto Saviano jugé pour diffamation envers Giorgia Meloni

Pour Roberto Saviano, «il sera encore plus difficile, pour les journalistes, de rendre compte de ce qui se passe» si leurs paroles sont «jugées lorsqu’ils critiquent le pouvoir (actuellement en mains de Giorgia Meloni) et ses politiques inhumaines».

«Comment avez-vous pu?»

Dans des images tournées par des sauveteurs et montrées à Roberto Saviano lors de l’émission, on peut entendre la mère du bébé pleurer «Où est mon bébé? Au secours, je perds mon bébé!» L’écrivain avait alors pointé du doigt Giorgia Meloni et Matteo Salvini, le chef de la Ligue anti-immigration, désormais membre de son gouvernement de coalition. «Je veux juste dire à Meloni, et à Salvini, vous êtes des salauds! Comment avez-vous pu?» a lancé Roberto Saviano dans l’émission.