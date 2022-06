Cyclisme : L’écurie de Gino Mäder ciblée par de nouvelles perquisitions

Plusieurs coureurs et membres du staff de Bahrain Victorious, l’équipe du Bernois Gino Mäder, ont fait l'objet d'une perquisition de la police à leurs domiciles, juste avant le Tour de France.

L'équipe Bahrain Victorious, ciblée l'an passé pendant le Tour de France par une perquisition, a annoncé que plusieurs coureurs et membres de son staff avaient fait l'objet de nouvelles fouilles, ce lundi à leurs domiciles, à quatre jours du départ de l'édition 2022. «L'enquête sur les membres de l'équipe, qui a débuté il y a près d'un an et n'a donné aucun résultat, se poursuit juste avant le départ de la plus importante course cycliste, le Tour de France, et porte atteinte à la réputation des personnes et de l'équipe», a déclaré dans un communiqué la formation Bahrain.