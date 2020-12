«Cycliste professionnel – pendant longtemps, ce n’était qu’une pensée dans le fond de mon esprit, un petit rêve qui semblait inaccessible et à des kilomètres de mon domaine de possibilités, a de son côté indiqué Anton Palzer. […] L’objectif le plus important sera désormais de bien m’intégrer dans l’équipe, d’apprendre le plus possible de mes nouveaux coéquipiers et de me mettre au service de l’équipe. Les défis pour moi personnellement sont, d’une part, de me lancer dans le développement du sportif individuel en joueur d’équipe et aussi un certain changement de rythme: jusqu’à présent, j’étais avant tout un sportif d’hiver, et maintenant l’accent est mis sur l’été. D’un point de vue sportif, je vais devoir évoluer lentement vers le cyclisme et développer une certaine intelligence de course. […] Dans l’ensemble, j’aimerais me développer en tant qu’athlète, ouvrir un nouveau terrain de jeu pour mes performances physiologiques et aussi montrer qu’il vaut la peine de s’accrocher aux rêves.»