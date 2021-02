Ester Ledecka a été violemment blessée au visage lors d’une chute à Crans-Montana en janvier. Il en fallait plus pour la freiner. Freshfocus

Ester Ledecka a une vilaine manie. La Tchèque de 25 ans a tendance à s’inviter à des fêtes, même lorsqu’elle n’est pas invitée. Aux JO 2018 de PyeongChang par exemple, les Autrichiennes étaient prêtes à faire sauter le champagne pour le titre olympique d’Anna Veith en super-G. C’était sans compter le dossard 26 qui a mis tout le monde d’accord pour un petit centième. Les bulles ont dû avoir un drôle de goût dans le camp autrichien.

Le plus fou dans cette histoire, c’est que Ledecka est devenue double championne olympique en Corée du Sud quelques jours plus tard… avec un snowboard aux pieds. Dans sa riche carrière, la Praguoise a déjà remporté deux médailles d’or aux Mondiaux et quatre grands globes de Coupe du monde avec sa planche.

«Depuis toute petite, j’ai adoré la vitesse, expliquait cette ambidextre d’un genre nouveau, fin janvier à Crans-Montana. La glisse me permet de m’évader. Je dévalais des pistes à fond, peu importe ce que j’ai aux pieds. J’ai d’abord fait du snowboard plus sérieusement. Ce n’est que vers 14 ans que je me suis mis au ski.»

Lara Gut-Behrami en grande favorite

C’est bien avec deux lattes qu’elle compte, encore une fois, gâcher la fête des autres ce mardi (dès 13 heures). Cette fois, c’est Lara Gut-Behrami qui est attendue pour les festivités au super-G des championnats du monde de Cortina d’Ampezzo. Dans la forme de sa vie, la Tessinoise de 29 ans espère (enfin) décrocher en Italie ce titre mondial qui se refuse à elle depuis 12 ans. Il faudra pourtant compter sur Ester Ledecka.

La Tchèque – qui est donc championne olympique en titre – s’est déjà imposée sur la Coupe du monde dans la discipline. Une première pour celle qui avait devancé Corinne Suter de trois centièmes à Val d’Isère. À force d’être battues par une «snowboardeuse», est-ce que les skieuses n’ont en pas marre? «J’espère pas, répondait Ledecka dans un grand éclat de rire. Il faut leur demander. Je n’ai jamais posé la question et tout le monde est bienveillant avec moi.»

Lancé sur le sujet, son entraîneur Tomas Bank est plus catégorique: «Sur la Coupe du monde de ski, plus personne ne le considère comme une snowboardeuse désormais. Elles ont toutes vu ce qu’Ester peut faire en course et à l’entraînement.» «STR» a forcé le respect.

Casse-tête organisationnel

Le technicien, oncle de l’ancien skieur Ondrej Bank, ne voit pas d’un mauvais œil que sa protégée jongle encore entre ses deux sports. «Vu qu’elle ne fait pas les disciplines techniques en ski, il lui reste du temps. Les deux disciplines sont bénéfiques l’une pour l’autre. Grâce au snowboard, elle a un très bon ressenti de la vitesse et de la neige. Sur la planche, tu es souvent sur l’avant des pieds et ils sont beaucoup mis à contribution.»

Le coach reconnaît pourtant quelques «défis organisationnels» avec deux staffs techniques différents et autant de programmes à mettre sur pied. La maman de «STR» joue un grand rôle dans ces discussions. «J’essaie de faire en sorte qu’Ester fasse un maximum de ski, explique Tomas Bank avec malice. Mais ma femme n’est pas toujours contente parce que quand Ester s’entraîne avec moi, je ne suis pas à la maison. Je ne sais pas ce qui est mieux du coup (rires).» L’entraîneur tchèque est aidé par les sponsors qui la poussent aussi vers le ski alpin «au plus fort potentiel» financier.

Même les chutes ne lui font pas peur

À Crans-Montana, Ester Ledecka a aussi fait preuve d’un courage et d’une détermination impressionnants. La Praguoise a d’abord pris la deuxième place de la première descente (attention à elle aussi dans cette discipline aux Mondiaux). 24 heures plus tard, elle a lourdement chuté en frappant de plein fouet les filets de sécurité. Blessée au visage, elle a préféré en rire sur les réseaux sociaux. «STR» était surtout au départ du super-G (15e) le lendemain avec un immense pansement sur le visage. Décidément, rien ne l’arrête.