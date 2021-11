Après EA : L’éditeur 2K Sports pourrait exploiter le nom FIFA

Le studio américain connu pour sa simulation de basket NBA 2K pourrait lancer un jeu de foot en récupérant les droits de la FIFA qu’Electronic Arts (EA) s’apprête à abandonner.

La filiale de 2K Games , studio appartenant à Take-Two (franchises «GTA», «Red Dead», «Bioshock» ou encore «Mafia»), pourrait se lancer dans la simulation de foot et venir concurrencer les successeurs les jeux «FIFA» et «eFootball» (anciennement appelé «PES»). Interrogé sur la possibilité d’acheter la licence FIFA, si EA se retire, le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, a laissé planer le doute, lors d’une conférence téléphonique au sujet des résultats financiers de 2K Sports, studio connu entre autres pour la simulation de basket NBA 2K, très appréciée.

«Nous sommes ravis que Nordeus (ndlr: studio serbe de jeux vidéo racheté en juin 2021) fasse partie de la famille Take-Two», a-t-il déclaré. «Ils sont en train de tout casser et Top Eleven est un jeu formidable et très apprécié. Je ne pourrais pas être plus heureux d’être dans le domaine de la gestion de football avec Top Eleven et l’équipe de Nordeus», a poursuivi Strauss Zelnick, rapporte le site Video Games Chronicle. «C’est un grand pas en avant pour nous… nous n’avons jamais été dans ce sport auparavant. Et euh, je pense que je vais en rester là aujourd’hui», a-t-il ajouté, pour ne pas révéler les projets futurs sur ce terrain.