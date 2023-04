L’éditeur de Call of Duty s’arme contre la triche matérielle

Des appareils comme XIM donnent des avantages déloyaux sur la franchise «Call of Duty». xim

Le jeu du chat et de la souris se poursuit entre l’éditeur de «Call Of Duty» et les fournisseurs de solutions de triche. Activision Blizzard s’est félicité d’avoir trouvé la parade contre les appareils tiers donnant un avantage concurrentiel aux joueurs dans la visée, à l’exemple de la réduction ou de la suppression de l’effet de recul. «La phase de test est terminée: ce système de détection est déployé à l’échelle mondiale sur toutes les plateformes», a mis en garde l’éditeur de la franchise.

Des kits matériels en vente sur le Net sont dans le collimateur. «Ajoutez une nouvelle dimension à votre visée avec le contrôleur de jeu le plus avancé», promet par exemple la firme XIM avec son produit phare Nexus vendu environ 150 francs. Les appareils de Cronus Zen et ReaSnow S1 sont aussi fréquemment utilisés dans «Call of Duty». Ils agissent comme une passerelle entre les manettes et les PC ou les consoles.

«Toute personne ayant recours à des dispositifs tiers susceptibles d’avoir un impact sur l’expérience de jeu de Modern Warfare II ou Warzone 2.0 recevra d’abord un avertissement», a fait savoir l’éditeur sur le site de la franchise. En cas de récidive, la sanction peut aller jusqu’au bannissement du compte incriminé.

Activision Blizzard doit faire face à des joueurs frustrés depuis les débuts de «Modern Warfare» et «Warzone». Le mastodonte du jeu vidéo a lancé son logiciel antitriche Ricochet fin 2021. Il s’en est notamment déjà pris à EngineOwning, fournisseur d’un logiciel de triche. Le groupe américain connaît aussi le même problème avec ses jeux «Destiny 2» et «Overwatch».

Mais il est loin d’être le seul éditeur victime du business de la triche contre lequel luttent aussi Epic Games («Fortnite»), Ubisoft («Rainbow Six Siege») avec ses outils MouseTrap et BattleEye et autre Electronic Arts («FIFA 23») avec son propre système.