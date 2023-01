Jeu vidéo : L’éditeur de «Cyberpunk 2077» dédommage ses investisseurs

Le lancement catastrophique de «Cyberpunk 2077», fin 2020, hante encore son éditeur, CD Projekt Red. La société polonaise vient de trouver un accord à l’amiable pour régler une action de groupe intentée par certains investisseurs. Ils avaient manifesté leur colère lors de la sortie du jeu, dont l’état sur console PS4 et Xbox One avait été jugé déplorable.

Quelque deux ans plus tard, CD Projekt Red, accusé d’avoir menti aux investisseurs et aux consommateurs sur l’état de «Cyberpunk 2077», a accepté de payer 1,85 million de dollars. La somme, finalement petite par rapport aux 11 millions de dollars, au maximum, de dommages et intérêts que la société aurait pu payer, sera redistribuée aux investisseurs ayant acheté des actions entre le 16 janvier et le 17 décembre 2020.