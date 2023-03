Mozilla investit dans une IA digne de confiance

L’organisation californienne à but non lucratif vient d’investir 30 millions de dollars dans la création de Mozilla.ai. Dirigée par l’expert en IA Moez Draief, ancien chercheur à la prestigieuse université Imperial College London et ancien collaborateur de Huawei et Capgemini, cette nouvelle start-up a pour mission de développer «un écosystème d’IA open source indépendant et digne de confiance», d’après la présentation faite par Mark Surman, directeur exécutif de Mozilla. Parmi les premiers objectifs fixés, Mozilla.ai vise à développer «des outils qui rendent l’IA générative plus sûre et plus transparente», ainsi que «des systèmes de recommandation centrés sur les personnes qui ne désinforment pas et ne nuisent pas à notre bien-être», explique la fondation Mozilla.