Plateforme numérique : L’éditeur de «Fortnite» défie Microsoft

Epic Games ne se limite plus aux jeux vidéo dans son lanceur d’applications qui devra séduire à la fois les développeurs et utilisateurs de Windows.

Il pourrait bientôt y avoir de la concurrence pour la boutique Microsoft Store. Après Spotify, Epic Games va ajouter de nouveaux logiciels accessibles via son lanceur d’applications. On y trouvera notamment le navigateur alternatif Brave et le logiciel libre de peinture numérique Krita. La plateforme de conversation Discord devrait rapidement s’y ajouter dans une nouvelle rubrique créée sur l’Epic Games Store et réservée aux applications PC.