L’éditeur de GTA 6 a peut-être révélé une fenêtre de sortie

Le fait que le studio Rockstar Games travaille sur un nouvel opus de la série de jeux vidéo à succès «Grand Theft Auto» n’est de loin pas un secret. Près de dix ans après la sortie de «GTA V», lancé en septembre 2013 et écoulé à plus de 175 millions d’unités, «GTA VI», qui a fait l’objet d’une grosse fuite en septembre 2022, se présente comme l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Et les fans de la série viennent probablement de recevoir directement de la part de son éditeur un précieux indice quant à la fenêtre de sortie du jeu.