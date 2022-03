Paris : L’éditeur de «LoL» investit dans le créateur d’«Arcane»

Riot Games investit dans le capital du studio d’animation français Fortiche Production.

Après près de dix ans de collaborations avec Fortiche Production, Riot Games vient de concrétiser un partenariat. L’éditeur du célèbre jeu d’arène de bataille multijoueur «League of Legends» («LoL») a annoncé une «participation minoritaire importante» dans le studio d’animation français. Ce dernier est à l’origine de la série Netflix à succès «Arcane». Première incursion de Riot Games dans le domaine audiovisuel, celle-ci se déroule dans l’univers de «League of Legends» et vient de triompher aux Annie Awards. Le week-end dernier, elle a en effet remporté neuf prix lors de ces «Oscars de l’animation».