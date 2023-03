L’éditeur de Photoshop cède à l’IA générative d’images

L’éditeur californien tient avec Adobe Firefly son propre modèle d’intelligence artificielle consacré à la création d’images. «Nous n’avons pas peur du changement et nous l’acceptons, a commenté sur le site The Verge Alexandru Costin, vice-président chez Adobe. Nous intégrons ces fonctionnalités directement dans nos produits afin que les clients n’aient pas besoin de savoir si c’est génératif ou non.»

Firefly n’est pour l’instant décliné que dans deux outils disponibles depuis le navigateur. L’un permet aux utilisateurs de générer des effets sur les textes, l’autre de saisir de brèves descriptions pour obtenir en retour une image créée, à l’exemple des solutions concurrentes ( DALL-E intégré dans le moteur Bing , Midjourney et Stable Diffusion). Pour accéder à la version bêta publique de ces outils, il faut passer par une liste d’attente qui n’est pas réservée aux clients d’Adobe.

La firme prévoit de fondre ses outils d’IA générative dans sa suite d’applications créatives, comme elle l’a déjà fait avec des fonctions bénéficiant de l’intelligence artificielle. Sur son logiciel phare Photoshop, cela permettra notamment de créer des images à la demande et d’obtenir du choix pour des retouches ciblées. Mais aucun calendrier n’a été dévoilé concernant le déploiement de Firefly.

Adobe assure avoir formé ses modèles d’intelligence artificielle uniquement à l’aide d’images sous licence ou hors droits d’auteur, et non sur du contenu d’artistes pioché sur le Net au grand dam des artistes et de banques d’images comme Getty.