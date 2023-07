L’éditeur de Pokémon Go coupe des postes et un studio

Seulement une année après avoir licencié environ 90 employés , l’éditeur Niantic, connu pour le jeu phénomène en réalité augmentée «Pokémon Go» lancé en 2016, taille à nouveau dans ses effectifs. L’entreprise californienne a annoncé, jeudi, se séparer de 230 employés et fermer son studio basé à Los Angeles. Conséquence de cette nouvelle coupe, le jeu de basket-ball «NBA All-World» va être supprimé, alors qu’il était présent depuis seulement quatre mois dans la boutique App Store. Le studio de développement, que Microsoft entendait racheter , va également annuler un projet de jeu basé sur la franchise Marvel, à savoir «Marvel: World of Heroes». Pour rappel, l’année dernière, faisant suite à sa première réorganisation, Niantic avait annulé quatre projets, dont un jeu Transformers.

John Hanke, fondateur et directeur de Niantic.

«Dans le sillage de l’augmentation du chiffre d’affaires durant le Covid, nous avons augmenté nos effectifs et nos dépenses connexes afin de poursuivre notre croissance de manière plus agressive», a écrit le patron John Hanke, dans un courrier électronique adressé aux employés de son entreprise. Pour justifier le redimensionnement nécessaire de ses équipes, le dirigeant de Niantic explique que les revenus sont redescendus au niveau pré-pandémie et que des nouveaux projets, tels que «Peridot», jeu mobile dans le style Tamagotchi lancé en mai, n’avaient pas généré autant d’argent qu’espéré.