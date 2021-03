Jeux vidéo : L’éditeur de «The Sinking City» touché, coulé

La plateforme de distribution Steam a retiré une version du titre à la demande du studio de développement en guerre contre son éditeur.

«The Sinking City» est un jeu d’aventure et d’enquête se déroulant dans un monde ouvert inspiré de l’univers de H.P. Lovecraft.

La partie n’est peut-être pas terminée. Mais le studio Frogwares a marqué des points auprès de Steam. La plateforme de distribution de jeux vidéo a accédé à sa demande en retirant une version non autorisée de son jeu «The Sinking City». Frogwares accuse l’éditeur Nacon de l’avoir piratée et publiée sur Steam à son insu. Steam, propriété de Valve, a validé la requête en indiquant avoir obtenu des «preuves extrêmement solides de piratage» et que la version publiée «contenait du contenu dont Nacon ne possédait aucun droit», notamment le contenu téléchargeable (DLC) «The Merciful Madness».