L’éditeur de Lego Star Wars: La Saga Skywalker sort de son silence

«Lego Star Wars: La Saga Skywalker» : L’éditeur du jeu sort de son silence et fâche les joueurs

La société TT Games a reçu un accueil mitigé en annonçant enfin des mises à jour censées corriger des bugs affectant depuis un mois son jeu basé sur l’univers «Star Wars».

Le jeu est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch.

TT Games est enfin sorti de son silence. Mais cela n’aura pas suffi à calmer les joueurs de «Lego Star Wars: La Saga Skywalker» qui pestent depuis un mois contre l’éditeur de jeux vidéo. Bien accueilli par la critique, le jeu qui célèbre l’univers «Star Wars» est en effet affecté depuis quatre semaines de bugs sévères qui empêchent de progresser dans certaines parties du jeu. Le plus important se produit dans l’Épisode VII lorsque les joueurs doivent parler avec le personnage Maz dans son château pour poursuivre l’aventure. Il ne permet tout simplement pas de continuer l’intrigue.

La situation entre les joueurs et l’éditeur s’est aggravée au fur et à mesure que les développeurs du jeu continuaient à faire la promotion de «Lego Star Wars: La Saga Skywalker» sur Twitter, tout en semblant ignorer la colère des joueurs qui se manifestaient sur le réseau social.

Finalement, via une publication sur le service de microblogging, TT Games a reconnu mardi les problèmes et a annoncé les avoir résolus. La mise à jour, qui apporte aussi différentes améliorations, n’a toutefois pas encore de date de déploiement. Ce qui a eu le don d’agacer un peu plus les joueurs impatients.