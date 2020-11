Carnet noir (VD) : L’éditeur et galeriste Michel Froidevaux est décédé

Le milieu de la culture underground lausannois est en deuil: le responsable de la galerie, de la librairie et des éditions HumuS, Michel Froidevaux, est décédé à l’âge de 68 ans.

Cet amoureux de la littérature était connu pour mettre en lumière l’érotisme et l’humour au travers des ouvrages qu’il éditait et des expositions qu’il organisait.

Il avait cofondé les éditions et la galerie HumuS en 1988, au centre-ville de la capitale vaudoise. Il a aussi été l’un des moteurs de la création de la Fondation Internationale d’Arts et Littératures Erotiques (F.I.N.A.L.E.), créée en 1996 et ayant pour but d’archiver tout ce qui tourne autour de la création suscitée par le domaine du désir et du plaisir, rappelle la Municipalité.