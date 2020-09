Canton de Fribourg : L’édition 2020 de la Saint-Nicolas est annulée

La pandémie aura raison de la Saint-Nicolas cette année à Fribourg qui prend toutefois d’autres dispositions pour se parer d’airs de fête malgré tout.

Saint Nicolas et ses ânes Babalou et Balou jouent la carte de la prudence et demeurent bien au chaud cette année, indiquent la Ville de Fribourg et le Collège Saint-Michel dans un communiqué diffusé mardi.