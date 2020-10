Genève : L’édition 2020 des Automnales est maintenue

La grande foire de Palexpo aura bien lieu du 13 au 22 novembre. Un concept sanitaire a été mis en place pour assurer la sécurité des visiteurs, tandis que le nombre d’exposants a été réduit.

Longtemps incertaine en raison de la crise sanitaire, la tenue des Automnales à Palexpo, à Genève, est confirmée. Près de 410 exposants sont annoncés du 13 au 22 novembre pour cette manifestation, dont l’édition 2019 avait attiré plus de 162'000 visiteurs en dix jours.

Mesure sanitaires

Un concept de protection sanitaire a été élaboré pour assurer la sécurité sur les plus de 82’000 m2 d’expositions. L'inscription des visiteurs, en ligne ou sur place, est obligatoire, de même que le port du masque sur tout le site.

Animaux à l’honneur

Les Automnales accueilleront pour la première fois le Salon des thérapies naturelles ainsi que le Salon de la voiture d’occasion. Au programme également: le Salon nautique du Léman, Arvinis – Salon suisse du vin, le Rendez-vous des futurs mariés ainsi que le Salon Bébé et Moi.

Les animaux seront à l’honneur avec des expositions internationales canines et félines. Les plus jeunes retrouveront l’Expo Juniors avec ses activités ludiques et pédagogiques.