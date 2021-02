Neuchâtel : L’édition 2021 de Festi’neuch est annulée

Les organisateurs ont pris la décision d’annuler le festival en raison des incertitudes liées à la crise du Covid-19.

Festi’neuch indique renoncer afin d’«assurer la pérennité de l’événement et les emplois au sein de l’organisation». Selon le festival, travailler sur la tenue d’une manifestation du 10 au 13 juin 2021 reviendrait à prendre «un risque inconsidéré pour notre institution à but idéal et non-lucratif, autofinancée à 95%. Il assure qu’à partir de maintenant, chaque franc investi dans la réalisation d’une édition ne servirait qu’à creuser un déficit certain». Les organisateurs ont en outre précisé qu’ils ont refusé les options de demander aux festivaliers un test rapide ou un passeport vaccinal «pour des raisons éthiques, logistiques et financières».