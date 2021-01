Le Geneva Global Hub for Education in Emergencies a été officiellement lancé lundi. La Cité de Calvin devient ainsi un centre mondial pour l’éducation dans les situations d’urgence, explique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué.

Le Geneva Global Hub for Education in Emergencies se présente sous la forme d’une plate-forme physique et virtuelle. Il rassemble à la fois des acteurs directement impliqués dans le secteur de l’éducation et des organisations travaillant dans des domaines tels que la protection, la santé, la promotion de la paix ou les droits de l’homme.