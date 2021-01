Fidèle supporter du FC Cham, dans le canton de Zoug, Lee le chat ne manquait aucun entraînement et aucun match de son équipe préférée. Mais comme ces manifestations ont été annulées à cause du coronavirus, le félin avait le spleen ces derniers temps. Il s’avère désormais que Lee est plein de ressources et qu’il ne se laisse pas abattre si facilement.

Une fois en forêt, Lee aime s’installer sur un tronc d’arbre et écoute l’histoire que les éducateurs racontent aux enfants. De temps à autre, il se déplace pour se faire caresser par les bambins. «C’est très enrichissant pour les enfants. Même les plus timides apprennent ainsi à bien s’occuper d’un animal et comprendre le comportement des chats». Michelle Achermann ajoute que Lee adore les suivre lorsqu’ils partent en promenade dans les bois. Pour finir, la directrice précise que le chat a des propriétaires et que leur maison se situe à environ un kilomètre de la forêt.