Football en Angleterre : Leeds prive Liverpool du top 4 et s’élève contre la Super Ligue

En étant tenu en échec par les hommes de Bielsa (1-1), les Reds ont manqué l’occasion de ravir la quatrième place à West Ham. Les Peacocks en ont profité pour dénoncer la nouvelle compétition privée.

Pool via REUTERS

Diego Llorente et les Peacocks ont posé des problèmes à Mohamed Salah et aux Reds.

Grâce à une égalisation tardive mais méritée, Leeds a privé Liverpool d’un quatrième succès consécutif en Premier League (1-1) et surtout d’un retour dans le top 4, lundi pour la 32e journée au cours d’une soirée marquée par des protestations anti Super Ligue.

Un épilogue qui aura réjouit Leeds et ses fans, vent debout contre le projet de Super Ligue européenne semi-fermée portée par 12 clubs européens, dont Liverpool.

Avant le match, les Peacocks avaient tous porté des t-shirts «Méritez-la !» à l’avant pour protester contre la qualification automatique assurée aux 15 membres fondateurs dans la nouvelle compétition envisagée, et «le football appartient aux fans» dans le dos.

Pool via REUTERS

Un avion tirant une banderole avec l’inscription «#SayNoToSuperLeague» ("Dites non à la Super Ligue") avait même survolé le stade.

Avec 53 points, Liverpool reste 6e, à deux longueurs de West Ham qui occupe ce 4e rang synonyme de qualification virtuelle pour la Ligue des champions, et un point derrière Chelsea qui reçoit Brighton mardi. En cas de nul, Chelsea passera 4e à la différence de but, et s’il l’emporte, il s’emparera même de la 3e, au détriment de Leicester, même si ces derniers doivent encore jouer jeudi.