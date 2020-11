Série : L’effet positif de la pandémie sur «Stranger Things»

Selon le producteur exécutif de la série de Netflix, la quatrième saison pourrait être la meilleure depuis le lancement du feuilleton.

Noah Schnapp, Finn Wolfhard et Millie Bobby Brown (de g. à dr.) dans la saison 3 de «Stranger Things».

«La pandémie a affecté ces futurs épisodes de manière très positive parce que le fait d’avoir dû repousser le tournage a permis pour la première fois aux frère Duffer (ndlr: les jumeaux Matt et Ross, créateurs et scénaristes de «Stranger Things») de concevoir la saison entière avant les prises de vue et d’avoir le temps de faire des modifications, ce qu’ils n’avaient que rarement le temps de faire. La qualité des scénarios est exceptionnelle, peut-être même meilleure que jamais», a confié Shawn Levy.