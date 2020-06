Suisse

«L’effet refroidissant incite à inhaler plus profondément»

Un conseiller national valaisan souhaite interdire le tabac aromatisé en Suisse afin de «protéger les enfants et les adolescents». Il a déposé une motion en ce sens mardi.

Benjamin Roduit, conseiller national (PDC/VS) et ancien recteur du lycée-collège des Creusets à Sion (VS), déclare la guerre aux cigarettes aromatisées. Il vient de déposer une motion demandant au Conseil fédéral d’interdire en Suisse tout tabac contenant un arôme ainsi que «les additifs pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques qui augmentent le potentiel de dépendance ou la toxicité». Concrètement, l’interdiction concernerait notamment les cigarettes à la menthe, les cigarettes «click» tout comme les tabacs à narguilé aromatisés. Son but: «Protéger les enfants ainsi que les adolescents.»

«Les fabricants de produits du tabac ajoutent délibérément des substances à leurs articles. Celles-ci permettent de tolérer plus facilement la fumée du tabac et augmentent l'effet de dépendance», affirme Benjamin Roduit. Et d’ajouter: «En raison de l'arôme qui ‘anesthésie’ la gorge et rend la fumée plus douce, le fumeur remarque beaucoup moins les dommages qu'il cause à son corps. L'effet refroidissant par exemple du menthol fait que le fumeur de cigarettes mentholées a tendance à inhaler plus profondément.» Il rappelle que les cigarettes au menthol et les autres produits du tabac à fumer contenant un arôme caractérisant sont interdits depuis le 20 mai 2020 dans les Etats de l'UE, ainsi qu'en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.