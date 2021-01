Coronavirus : L’efficacité maximale non garantie si la seconde injection du vaccin est retardée

Le laboratoire BioNTech a prévenu mardi des risques relatifs à la stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays, qui voient en cette dernière un moyen de vacciner davantage de personnes.

Le laboratoire BioNTech a prévenu mardi que l’efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n’était pas démontrée si la deuxième injection est retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays pour vacciner plus de personnes. «L’efficacité et la sécurité du vaccin n’ont pas été évaluées pour d’autres calendriers de dosage» que les deux injections espacées de 21 jours appliquées lors de l’essai clinique, a expliqué l’entreprise allemande, qui a développé avec l’américain Pfizer le premier vaccin autorisé aux Etats-Unis et dans l’UE.