Iran : L’effondrement d’un immeuble en construction fait au moins quatre morts

Un bâtiment de dix étages s’est écroulé lundi, à Abadan, dans le sud-ouest de l’Iran. Des dizaines de personnes sont blessées ou portées disparues.

«Pour le moment, quatre personnes ont perdu la vie et 21 autres sont blessées», a indiqué à la télévision le porte-parole du service national des secours, Mojtaba Khaledi. Selon la branche régionale du Croissant-Rouge iranien, au moins 80 personnes sont piégées sous les décombres et des chiens de sauvetage sont utilisés pour les retrouver.

L’immeuble, qui était encore en construction et devait notamment accueillir des bureaux, se trouve sur la «rue centrale la plus fréquentée de la ville», où les bâtiments environnants sont principalement «commerciaux, médicaux et des bureaux», a indiqué la télévision. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.