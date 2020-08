Inde L’effondrement d’un immeuble piège au moins 70 personnes

Un bâtiment de cinq étages s’est écroulé ce lundi à Mahad, dans l’ouest de l’Inde. Quinze personnes ont pour l’heure pu être sauvées et transportées à l’hôpital.

«Quinze personnes blessées ont été sauvées et transportées à l’hôpital», a ajouté la police de Mahad (à 120 km au sud de Bombay) dans un communiqué. L’immeuble comptait 47 appartements.

Les causes de l’accident n’étaient pas immédiatement établies mais les effondrements d’immeubles sont communs en Inde durant la saison de la mousson (juin à septembre). Les pluies torrentielles sapent les fondations des bâtiments et les fragilisent.

La mousson joue un rôle capital en Asie du sud pour l’agriculture. Mais elle cause aussi de nombreux morts et des destructions à grande échelle, dont des inondations et des effondrements d’immeubles.